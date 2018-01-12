В Тюмени построят Центр гимнастики

В Тюмени построят Центр гимнастики. rufox.ru

Школа на 1 тыс. 200 учебных мест откроется в мкрн Ямальский-2 первого сентября 2018 года, а до конца года будет введен в эксплуатацию детский сад на 550 мест в мкрн Тюменский-2.

Продолжается строительство школы на 1 тыс. 200 мест в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова в мкрн Суходолье. Ввод в эксплуатацию этого объекта образования планируется в 2019 году.

Начнется строительство Центра гимнастики в квартале улиц Волочаевская – Таежная – Ватутина – Дружбы и спортивного корпуса для тюменской средней школы № 5, завершится реконструкция бассейна по ул. Пржевальского.

Не менее масштабная программа обеспечения социальной инфраструктурой будет реализована в ближайшие годы в Тобольске. В микрорайоне № 15 планируется начать строительство школы на 1 тыс. 200 учебных мест, детского сада на 550 мест и нового спортивного комплекса. А в микрорайоне 7а будет возведен филиал поликлиники ГБУЗ ТО "Областная больница №3".

Начнется строительство школы и в Заводоуковске. Она появится в мкрн Новый и будет готова принять 900 учеников.

Кроме того, до конца года в п. Винзили будет введен в эксплуатацию Дом культуры, а в с. Ярково начнется строительство спортивного комплекса, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.