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Путешествующих в новогодние каникулы привлекали Абалак, Ялуторовксий острог и Тобольский кремль

12:49 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Более 200 тыс. человек, из которых свыше 46 тыс. экскурсантов, посетили Тюменскую область в новогодние каникулы, с 30 декабря 2017 года до 8 января 2018 года. 

Наибольшей популярностью у туристов пользовались комплекс "Абалак" (деревянная крепость, реконструкция сибирского острога времен покорения Сибири казаками Ермака), Ялуторовский острог, где гости могли совершить увлекательное путешествие в "Берендеево царство" и, конечно, Тобольский кремль - единственный каменный кремль за Уралом, на территории которого в прошлом году прошли съемки фильма "Тобол". За десять праздничных дней в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике побывали почти 19 тыс. посетителей. 

Тюменцы и гости города активно отдыхали на катках. К Новому году в областной столице открылись 116 ледовых площадок, три из них впервые. Наиболее посещаемыми стали "Звездный полюс" - самый большой каток в городе, его площадь 4 тыс. кв. м, ледяные горки на территории лесопарка "Затюменский", катки в Комсомольском сквере и на набережной.

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Большим спросом пользовались обзорные экскурсии по Тюмени. Областная столица радовала всех праздничным убранством, красиво наряженными живыми и искусственными елями. Привлекали отдыхающих и базы отдыха, особенно, с термальными источниками.

С удовольствием жители и гости области посещали театры. В новогодние каникулы в Тюменском драматическом побывало более 21 тыс. ценителей, постановки Тобольского театра им. П. П. Ершова посмотрели свыше 11 тыс. зрителей. 

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

В декабре прошлого года в регионе создано мобильное приложение и туристический портал VisitTyumen. Ресурс представляет собой перечень туристских объектов Тюменской области с подробным описанием, фотографиями и видеороликами. С 27 декабря 2017 года по 8 января 2018 года виртуальным гидом воспользовались более 20 тыс. человек.

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

По предварительной оценке Агентства туризма и продвижения Тюменской области, в 2017 году туристско-экскурсионный поток региона составил 2,8 млн человек. Среди наиболее востребованных направлений: оздоровительный туризм (Медицинский город, термальные источники, санатории и профилактории), познавательный (событийный, историко-культурный) и спортивный (экстремальный) туризм. 

Интерес к региону с каждым годом растет, турист XXI века требователен и взыскателен, и, чтобы его привлечь, нужны интересные маршруты, наполненные интерактивом и самобытностью, считает губернатор Владимир Якушев. 

В наступившем году туристический бренд Тюменской области - соболь - предложит гостям новые проекты, в их числе "Императорский маршрут" и "Черное золото Сибири". Кроме того, в наступившем 2018 году откроет свои двери уникальный музей царской семьи в Тобольске.

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Теги: Владимир Якушев , медицинский туризм , Тобольск , Тобольский драмтеатр , Тобольский кремль , туризм , туристы , Тюменский драматический театр , Ялуторовск

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