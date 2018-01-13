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Валентин Сидорин: молодежная пресса имеет большое значение для подготовки будущих журналистов

18:47 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
В президентской библиотеке обсудили будущее детских СМИ/www.phototyumen.ru

Мнение о том, что молодежная пресса имеет важнейшее значение для подготовки  будущих журналистов, высказал заместитель генерального директора Президентской библиотеки им. Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге Валентин Сидорин на заседании круглого стола "Детские и юношеские СМИ".

Участие в дискуссии, собравшей редакторов центральных и региональных молодежных изданий, библиотекарей, журналистов и чиновников, приняли представители Тюменской области. В режиме видеосвязи советник губернатора региона Александр Новопашин рассказал о реализации в области программы "Молодой журналист", которая направлена на формирование журналистских кадров. Первые шаги будущие профессионалы могут сделать в школах журналистов, которые действуют в регионе. 

"Связь между старшим и младшим поколением у нас сохраняется. Сейчас мы готовим книгу, которая расскажет о ветеранах войны - журналистах, которые ушли на фронт из Тюменской области. Только что завершили многолетнюю работу по подготовке к изданию трехтомника, посвященного истории печатной, радио - и тележурналистики в регионе. Это позволит сохранить память для потомков и помочь молодым ребятам найти себя в профессии", - сообщил Александр Новопашин. 

Одним из самых ярких тюменских проектов считается фестиваль детских радиопрограмм "Птенец", который проводит ГТРК "Регион-Тюмень" при поддержке Тюменской областной думы и правительства области. В 2018 году он состоится в двадцать пятый раз под слоганом "Родное. Семейные ценности".  

"Что касается сути фестиваля "Птенец" - это радио, которое делают сами дети. С помощью взрослых они говорят о том, что их волнует, своим голосом", - рассказала автор и организатор фестиваля Татьяна Яценко. 

Уже 13 лет выходит тюменская газета "Непоседы", которую поддерживает правительство региона. Издание для юных жителях области печатается ежемесячно тиражом 1 тыс. экземпляров.

"На двух разворотах - самое любопытное из жизни в области, мы пишем о талантливых, творческих, спортивных детях. В нашей газете может печататься любой ребенок, который любит писать об интересных событиях", - рассказала заместитель главного редактора Оксана Гостева.  

Участники круглого стола обсудили вопросы о новых эффективных инструментах взаимодействия СМИ с молодежью, работе с молодыми журналистами, молодежных программах и проектах, будущего бумажных молодежных газет в условиях цифрового пространства. Своим видением актуальных проблем современной журналистки поделились юные корреспонденты. 

Татьяна Ковалева

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Теги: Президентская библиотека , тюменская пресса

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