В Тюменском районе закрыли незаконную ледовую переправу

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Несанкционированную ледовую переправу выявили в с. Чикча Тюменского района сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

В организационных мероприятиях по закрытию переправы принял участие и глава Чикчинского муниципального образования Раис Аминов. По его словам, во времена Советского Союза, данная переправа была очень востребована, она соединяла четыре населенных пункта: Чакча, Якуши, Каскара и Есаулово. Через переправу грузовыми машинами перевозили торф для нужд Совхоза, сейчас в этом необходимости нет, построена объездная дорога и новый мост. Тем не менее, люди пусть и не так массово, но продолжают на свой страх и риск ездить через реку.

Несмотря на толщину льда от 55 до 65 см, переправа не соответствует всем необходимым нормам и требованиям и поэтому будет закрыта, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Всего на территории юга Тюменской области официально открыто шесть ледовых переправ. По одной ледовой переправе функционирует в Тобольске, Вагайском и Ярковском муниципальных районах, три переправы действую в Уватском муниципальном районе. В ближайшее время планируется открытие еще двух переправ в Сорокинском районе.