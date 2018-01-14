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Владимир Якушев поблагодарил прессу за конструктивный диалог и вклад в развитие региона

14:01 13 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: admtyumen.ru

В современный век информационных технологий, стремительных потоков распространения информации СМИ и другие публичные средства коммуникации играют ключевую роль. Они не только сообщают о важных событиях, задают информационную повестку, но и влияют на общественное мнение, определяют культурное, социальное и политическое мироустройство.

Об этом завил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов СМИ, предприятий полиграфии и издательств региона с профессиональным праздником.

"В условиях жесточайшей конкуренции возрастают требования к профессионализму, оперативности, достоверности. Опора на факты и аналитику, умение чувствовать и отвечать на запросы аудитории — залог доверия к СМИ и его востребованности, - сказал глава региона.

Владимир Якушев поблагодарил представителей отрасли за конструктивный диалог, продвижение региона, вклад в его социальное и экономическое развитие, повышение инвестиционной привлекательности, слаженную работу в кризисных ситуациях.

"Именно через СМИ власть получает обратную связь, информацию о том, что волнует людей, факты, требующие принятия незамедлительных мер. Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что создано вашими предшественниками, идти вперед, ставить перед собой амбициозные цели,  умело использовать современные технологии. Свежих вам идей и вдохновения, ярких творческих проектов, уважения и признания аудитории", - говорится в поздравлении.

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Теги: Владимир Якушев , День российской печати

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