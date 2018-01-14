Тюменцы отмечают Старый Новый год танцем, юмором и песней

Старый Новый год встречают в учреждениях культуры Тюмени 14 января.Фото с сайта mil.ru

Старый Новый год встречают праздничными программами в учреждениях культуры Тюмени 14 января.

В Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 11 часов начнется праздничная программа "Старый Новый год встречаем вместе – танцем, юмором и песней!". Гостей праздника ожидают веселые истории и песни, зажигательные танцы, а главное, теплота человеческого общения.

Авторская студия "Верешок" приглашает начинающих писателей и любителей чтения на час развлечений "Добрый Старый Новый год" в литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14) в 12 часов. Прозвучат лучшие стихи о новогоднем празднике, а ребята попробуют отгадать новогодние загадки, ответить на вопросы зимней викторины, поиграют в словесные игры.

Соб. инф.