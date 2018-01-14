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Историю о высадке пассажирки из автобуса проверят следователи

11:49 14 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Историю о высадке пассажирки из автобуса проверят следователи. Фото с сайта vesti22.tv

Факты о высадке пятнадцатилетней девочки из рейсового автобуса на мороз, о которых сообщили СМИ, проверят в следственном комитете региона. 

Согласно сообщению прессы, днем 12 января у ехавшей к бабушке девочки не хватило пяти рублей для оплаты проезда в автобусе № 55. Кондуктор высадила ребенка на следующей остановке, при этом на улице в течение дня наблюдалась низкая температура воздуха (около 20 градусов ниже нуля). Девочка попросила о помощи у прохожих и благополучно доехала до нужной остановки с пересадкой. 

По данному факту сотрудниками следственного комитета РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства. 

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Теги: автобус , проверка , следственный комитет

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