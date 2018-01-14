Историю о высадке пассажирки из автобуса проверят следователи

Историю о высадке пассажирки из автобуса проверят следователи. Фото с сайта vesti22.tv

Факты о высадке пятнадцатилетней девочки из рейсового автобуса на мороз, о которых сообщили СМИ, проверят в следственном комитете региона.

Согласно сообщению прессы, днем 12 января у ехавшей к бабушке девочки не хватило пяти рублей для оплаты проезда в автобусе № 55. Кондуктор высадила ребенка на следующей остановке, при этом на улице в течение дня наблюдалась низкая температура воздуха (около 20 градусов ниже нуля). Девочка попросила о помощи у прохожих и благополучно доехала до нужной остановки с пересадкой.

По данному факту сотрудниками следственного комитета РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.