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Самое массовое интеллектуальное состязание России стартовало в регионах

12:19 14 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводят в Тюменской области. Фото пресс-службы Минобрнауки России

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводят в Тюменской области до 22 февраля. 

Открыла региональный этап 11 января олимпиада по французскому языку, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

По итогам регионального этапа определят участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, который стартует 20 марта 2018 года.

Всероссийская олимпиада школьников, на которой девяти- и одиннадцатиклассники соревнуются в выполнении олимпиадных заданий по 24 общеобразовательным предметам, – самое массовое интеллектуальное мероприятие в Российской Федерации. Количество участников регионального этапа олимпиады увеличивается ежегодно. В 2016-2017 учебном году в нем приняло участие около 122 тыс. человек, что на две тысячи превышает показатель 2015-2016 учебного года.

Для учеников школ само участие и особенно призовые места во всероссийской олимпиаде является значимым событием, успешные результаты которого гарантируют выпускникам школ зачисление в ВУЗы по профильным дисциплинам без дополнительных экзаменов. А учащиеся с восьмого по одиннадцатый классы, которые покажут отличные результаты, будут иметь право представлять нашу страну на аналогичных состязаниях международного масштаба, дополняет Academica.ru. 

Отметим, региональный этап завершат состязания также по  иностранным языкам – итальянскому, китайскому и испанскому. Они пройдут 22 февраля 2018 года.

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Теги: Минобрнауки , олимпиада , школьная олимпиада

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