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Елизавета Анастасова стала лучшим диспетчером пожарных

15:21 14 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Елизавета Анастасова стала лучшим диспетчером пожарных в Тюмени. Фото пресс-службы Управления МЧС России по Тюменской области

Лучшего диспетчера определили в пожарно-спасательном гарнизоне Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В конкурсе участвовали все диспетчеры и радиотелефонисты пожарно-спасательных частей Тюмени. Победительницей стала Елизавета Анастасова. Она работает в пожарной охране с осени 2013 года в специализированной пожарно-спасательной части, за это время она стала двукратной победительницей конкурса "Лучший по профессии", в 2016 и 2017 годах.

Также она участвовала в командных соревнованиях по пожарно-спасательному биатлону среди пожарно-спасательных подразделений Уральского федерального округа и заняла первое место, в следующем году на этих же соревнованиях, в упорной борьбе, команда заняла второе место.

Зачеты по теоретической части и физической подготовки Елизавета Анастасова сдает на отлично без особого труда. В свободное время увлекается волейболом, любит активных отдых, а по вечерам читает исторические книги и занимается кулинарией. Победительница является нештатным поваром полевой кухни: ни одно общественное мероприятие, связанное с привлечением полевой кухни, не обходит ее стороной.

Работа диспетчера-радиотелефониста не такая уж и простая, как кажется. В их обязанности входит знать наизусть район выезда своего подразделения, расположение пожарных гидрантов в районе выезда, отслеживать оперативную обстановку в городе, нужно знать наизусть расположение потенциально-опасных объектов города, тактико-технические характеристики пожарно-спасательной техники, находящейся в подразделении, вести четкий прием и передачу информации, а также фиксировать время вызова, прибытия и проделанную работу пожарно-спасательных подразделений.

"Мне нравится то, чем я занимаюсь, я люблю свою работу, ведь она не только интересная, но и благородная. У нас очень дружный и сплоченный коллектив, каждый из нас готов придти на помощь друг другу в сложной ситуации, как по службе, так и в жизни" - рассказала Елизавета Анастасова.

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

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