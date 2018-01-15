При нападении на пермскую школу ранили восемь детей и учительницу

Фото ИА "Тюменская линия"

Восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения в ходе нападения двух неизвестных мужчин в масках в пермской школе, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов (находятся в Мотовилихинском районе) в 10 часов 19 минут по местному времени (08.19 мск), когда после каникул началась учеба.

Двое преступников в масках совершили нападение на учительницу и учеников. В результате вооруженного нападения ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников.

На месте работают бригады скорой помощи и полицейские.

Подозреваемых уже задержали.