Родителей приглашают на семинар по негативным эмоциям

шанс72.рф

Семинар "Негативные эмоции во взаимоотношениях родителей и детей: как противостоять настоящим и будущим проблемам в поведении и здоровье ребенка" пройдет в Тюмени на базе центра "Дзержинец" 26 января.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Наталья Котельникова, участники семинара узнают об основных формах психосоматических заболеваний и их проявлениях в поведении ребенка и подростка, а также познакомятся с приемами профилактики психосоматических расстройств.

По словам специалистов, современные родители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда та или иная болезнь ребенка — простуды, кишечные расстройства, аллергии и так далее – возвращаются к нему снова и снова, что бы они ни делали, чем бы ни лечили. У детей и подростков может быть огромное количество серьезных и, порой, трудноразрешимых проблем, о которых взрослые могут ничего не знать. А ребенок страдает, сам не зная, отчего ему так плохо, и что ему нужно. Нервное напряжение накапливается и со временем начинает выходить наружу через самые разные болезни и проблемы тела.

В качестве ведущего семинара выступит специалист центра "Дзержинец", психолог Владимир Плетников. Участие в семинаре бесплатно для всех желающих. Необходима регистрация в группе "Психосоматические заболевания у детей |семинар" в социальной сети "ВКонтакте".

Любовь Голышева