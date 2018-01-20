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Родителей приглашают на семинар по негативным эмоциям

13:01 20 января 2018 | mobile | | print версия для печати
шанс72.рф

Семинар "Негативные эмоции во взаимоотношениях родителей и детей: как противостоять настоящим и будущим проблемам в поведении и здоровье ребенка" пройдет в Тюмени на базе центра "Дзержинец" 26 января.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Наталья Котельникова, участники семинара узнают об основных формах психосоматических заболеваний и их проявлениях в поведении ребенка и подростка, а также познакомятся с приемами профилактики психосоматических расстройств.

По словам специалистов, современные родители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда та или иная болезнь ребенка — простуды, кишечные расстройства, аллергии и так далее – возвращаются к нему снова и снова, что бы они ни делали, чем бы ни лечили. У детей и подростков может быть огромное количество серьезных и, порой, трудноразрешимых проблем, о которых взрослые могут ничего не знать. А ребенок страдает, сам не зная, отчего ему так плохо, и что ему нужно. Нервное напряжение накапливается и со временем начинает выходить наружу через самые разные болезни и проблемы тела.

В качестве ведущего семинара выступит специалист центра "Дзержинец", психолог Владимир Плетников. Участие в семинаре бесплатно для всех желающих. Необходима регистрация в группе "Психосоматические заболевания у детей |семинар" в социальной сети "ВКонтакте".

Любовь Голышева

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Теги: дети , психология , родители

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