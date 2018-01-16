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Покупатель автомобиля стал жертвой мошенника

17:05 15 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото yugs.ru

19,5 тыс. рублей перевел неизвестному продавцу автомобиля житель села Боровский 1995 г. р. Мужчина в Интернете увидел объявление о продаже автомобиля, заинтересовался предложением и позвонил владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, пообщавшись с продавцом, мужчина пожелал приобрести авто. Продавец рассказал, что ему срочно необходимы денежные средства из-за финансовых проблем и предложил перевести всю сумму сразу. Спустя время он перестал выходить на связь, и покупатель автомобиля  понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские  занимаются поиском злоумышленника.

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Теги: Интернет , мошенничество , уголовное дело

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