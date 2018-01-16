Учитель физкультуры Сладковской школы победила во всероссийском конкурсе

Учитель физкультуры Сладковской школы победила во Всероссийском конкурсе/Фото togirro.ru

Учитель физической культуры Сладковской школы Лариса Сулима заочно выиграла Всероссийский конкурс "Учитель физической культуры-2017" в номинации "Лучший урок образовательно-тренировочной направленности".

Конкурс, объявленный Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, поддержал Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, Объединение учителей физической культуры России и отделение по физической культуре учебно-методического объединения в системе общего образования Алтайского края.

"Я отправляла на рассмотрение комиссии конспект урока, с подготовкой помогла завуч Оксана Забелина. Победа была приятной и довольно неожиданной - все-таки конкурс всероссийский, конкурентов наверняка немало", - рассказала победительница.

Лариса Сулима работает в Сладковской школе 24 года. Учитель физической культуры отмечена благодарностью Министерства образования России и губернатора Тюменской области.