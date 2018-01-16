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Еще одна тюменская школа перешла на электронный сервис организации питания

18:10 15 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Средняя общеобразовательная школа № 70  Тюмени на организацию школьного питания через систему "Электронная школа" перешла с января. Теперь следить за питанием, успеваемостью, посещаемостью ребенка его родители могут на едином электронном сервисе.

По информации регионального информационно-образовательного центра, родителю необходимо следить за пополнением лицевого счета школьника и выбирать меню на ближайшее время. Если родители не выбирают меню, то при наличии положительного баланса для школьника будет автоматически установлен комплекс дня.

Пополнить лицевой счет можно не выходя из системы "Электронная школа Тюменской области", также через банкоматы, платежные терминалы и отделения банков. Это позволяет не передавать наличные ребенку, чтобы он нес их в школу, не сдавать деньги классным руководителям, а напрямую перечислять их в комбинат школьного питания. Списание денежных средств происходит ежедневно – после того, как школьник пообедает.

Также сервис организации питания школьника доступен через мобильное приложение "Образование 72". Авторизоваться в приложении можно по логину и паролю от портала gosuslugi.ru. Получить консультацию по работе системы "Электронная школа" можно по тел.: 566-060.

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Теги: школьное питание

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