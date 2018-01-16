Владимир Якушев распорядился помочь двум семьям достроить дома

Владимир Якушев распорядился помочь двум семьям достроить дома. Фото: admtyumen.ru

Двум многодетным семьям регион поможет завершить строительство собственных домов. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел личный прием с семьями из Вагайского и Тюменского районов, которые обратились за помощью. Обе семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

Многодетная семья из Тюменского района, где воспитываются четверо детей, потеряла дом и все имущество из-за пожара в конце 2017 года. Супруги занимаются его восстановлением, но доход в семье небольшой и собственных средств для строительства не хватает. Глава региона поинтересовался, как сильно пострадал дом. Многодетная мама рассказала, что от дома осталось лишь несколько стен. Семья благополучная, специальная комиссия выехала на место будущей стройки и изучила все необходимые документы.

В многодетной семье из села Вагай воспитываются шестеро детей, жилья в собственности нет. Администрацией Вагайского района им был предоставлен земельный участок под строительство дома. В 2017 году за счет средств материнского капитала семья приобрела сруб, но средств для продолжения строительства у них не хватает.

По поручению губернатора, этим семьям будут выделены средства на условиях социального контракта на приобретение строительных материалов для строительства и восстановления их единственного жилья.