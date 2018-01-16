В Лангепасе полицейские задержали мужчину с гашишем

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Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали на 130 километре автодороги Сургут - Нижневартовск. Жителя Лангепаса 1967 г.р. остановили для проверки документов. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли спрессованное вещество зеленовато-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш массой 2,13 грамма.

По информации ОМВД России по Лангепасу, известно, что задержанный ранее привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств", в соответствии с которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет.