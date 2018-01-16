На реке Ишим в Викулово готовят иордань

Фото: Тобольская митрополия

Специальную иордань обустраивают на р. Ишим в с. Викулово к празднику Крещения Господня.

Как сообщает администрация Викуловского района, прорубь будет готова к 19 января. Воду в ней осветят в этот день по окончании православного богослужения, которое начнется в 9 часов, и крестного хода от Свято-Троицкого храма до р. Ишим.

Ход начнется около 11 часов 30 минут.

На месте купаний будут дежурить аварийно-спасательный отряд, сотрудники полиции и скорая помощь.