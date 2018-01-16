Чемпионат по бегу в ползунках среди младенцев впервые пройдет в Ишиме

Фото ИА "Тюменская линия"

Шуточное соревнование с настоящими призами среди бегунов, возраст которых от шести месяцев до двух лет и состязания среди двух-пятилетних гонщиков пройдут в спорткомплексе "Локомотив" в Ишиме 27 января.

В 10 часов стартует чемпионат ползунков. В турнире примут участие около 100 малышей, которым предстоит на скорость преодолеть дистанцию в 10 метров. Подталкивать малыша родителям нельзя - только заманивать и уговаривать.

Гонки на толокарах начнутся в 12 часов 30 минут. Детишки до 5 лет на машинках-каталках (толокарах) на скорость преодолеют расстояние 25 метров.

Для всех детей подготовили подарки и поощрительные призы. По информации пресс-службы городской администрации, организаторы турниров обеспечат безопасность малышей и предоставят инвентарь.

Чтобы стать участником соревнований, необходимо подать заявку до 24 января включительно по электронной почте sbtmn2017@gmail.com.

Соб. инф.