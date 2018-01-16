На Тобольской площадке СИБУРа чистый воздух

фото clinic-kalinin-ecoconnect.ru

1 тыс. 34 пробы атмосферного воздуха проанализировали на границе санитарной зоны Тобольской площадки СИБУРа в рамках ежемесячного мониторинга состояния воздушной среды. Концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимые нормы.

Как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, на границе санитарной зоны ведется круглосуточный автоматический мониторинг атмосферного воздуха с результатом измерения каждые 20 секунд. Забор воздуха для анализа осуществляется специальными приборами – газоанализаторами, которые работают в режиме онлайн и выполняют самодиагностику. Отбирают воздух и в городской черте – на постах в районе Никольского взвоза и в 6 микрорайоне три раза в сутки – всего 900 проб за месяц. Для анализа воздуха в городской черте применяются методы: аспирационно-весовой (содержание пыли), колориметрический (двуокись серы, двуокись азота), хроматографический (окись углерода, суммарные углеводороды).