На Кубок мира по биатлону в Тюмени поступят в продажу около трех тысяч билетов

Билеты на биатлон/admtyumen.ru

Билеты и абонементы на трибуны C и D на гонки тюменского этапа Кубка мира по биатлону поступят в продажу 19 января. Напомним, соревнования пройдут с 22 по 25 марта в "Жемчужине Сибири"

На гонки в будние дни билеты на трибуну C стоят 350 рублей, в выходные – 700 рублей. Цена абонемента (позволяет посетить все соревновательные дни этапа) – 1 тыс. 785 рублей.

Стоимость билетов на трибуну D – 250 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Абонемент можно приобрести за 1 тыс. 275 рублей.

Билеты и абонементы продаются на сайте Ponominalu.ru. Легкий способ перейти на сайт – ввести в адресную строку браузера билетнабиатлон.рф. Кроме того, кнопка "Купить билет" работает на официальном сайте соревнований wcb.csp72.ru.

Общее количество билетов и абонементов на трибуну C – 1 тыс. 300, на трибуну D – 1 тыс. 550.

По данным Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, активнее всех билеты покупают жители Тюменской и Свердловской областей, Москвы. Также в пятерке поклонники биатлона из Пермского края и Курганской области. По последним данным, соревнования в Тюмени планируют посетить болельщики из 49 регионов России и стран ближнего зарубежья.