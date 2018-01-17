Эксперты Роскачества нашли в кефире плесень и кишечную палочку

Фото: tyumenckoe.ru

Специалисты Роскачества исследовали кефир 36 торговых марок, которые продаются в магазинах. Почти вся продукция производится в России, исключение составили три белорусские торговые марки. По итогам исследования разного рода нарушения были выявлены в кефире 19 торговых марок.

Так, растительные жиры обнаружены в кефире "Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Народный" и "Пятигорский". Мало белка в продуктах под торговыми марками "Молочные продукты из Дубровки", "Молочные узоры" и "Снежок". Низкие показатели по сухому молочному остатку зафиксированы в кефире "Буденновскмолпродукт", "Добрая буренка", "Из села Удоево", "Молочные узоры" и "Народный".

Кишечная палочка обнаружена в кефире "Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Молочные продукты из Дубровки", "Молочный комбинат "Ставропольский" и "Солнышко Кубани". А в кефире под торговой маркой "Околица" обнаружена плесень.

В кефире торговых марок "Большая кружка", "Добрая буренка", "Коровка из Кореновки", "Милава", "Молочный родник", "Пятигорский", "Савушкин продукт", "Свежее завтра" и "Шекснинский маслозавод" в конце срока годности содержалось низкое количество дрожжей, сообщается на сайте Роскачества.

В то же время, специалисты заверяют, что на прилавках магазинов есть и безопасная, качественная продукция. По результатам исследования, кефир 10 торговых марок признан товаром повышенного качества. К ним относятся "36 копеек", "Авида", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Нежеголь", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Рузский", "Томмолоко" и Parmalat.

Качественным и безопасным признан кефир семи торговых марок: "Вкуснотеево", "Деревенское молочко", "Дмитровский молочный завод", "Кубанская буренка", "Чабан", Goodness Farm и Zorka.