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В Тюменской области назвали основные виды преступлений в сфере ОСАГО

13:00 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Больше 50 уголовных дел в сфере ОСАГО возбудила прокуратура Тюменской области в 2017 году. В 2016 количество выявленных преступлений не превысило 36.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник первого отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тюменской области Руслан Новопашин.

По его словам, динамика наблюдается не только из-за фактического роста преступлений, но и из-за активизации работы правоохранительных органов.

"Основные виды преступлений можно разделить на следующие категории: подделка полисов ОСАГО, инсценировка страхового случая, а также хищение денежных средств компаний страховыми агентами. В основном такие преступления выявляются страховыми организациями при проверке обстоятельств страхового случая. В частности, случаи мошенничества, связанные с инсценировкой страховых случаев. Кроме того, о преступлениях, связанных с подделкой полисов ОСАГО, заявляют сами граждане. Многие добросовестно заблуждаются и приобретают полиса, которые фактически страховыми организациями не издавались. Сотрудники ГИБДД в ходе контрольно-профилактических мероприятий также выявляют поддельные полиса ОСАГО", - рассказал он.

На сайте Российского союза автостраховщиков есть вкладка, благодаря которой можно проверить подлинность любого полиса ОСАГО.

По его словам, значительная часть преступлений в сфере ОСАГО — это мошенничество, связанное с инсценировкой страхового случая либо предоставление заведомо ложных данных страховой организацией при заключении договоров страхования.

"Можно привести пример подделки договора страхования и внесение ложных сведений о несуществующем автомобиле в прошлом году криминальным автоюристом. По результатам рассмотрения этого дела ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", - уточнил Руслан Новопашин.

Он также добавил, что в конце 2017 года в Тюмени прошло заседание межведомственной рабочей группы под председательством первого заместителя прокурора области с участием представителей семи страховых организаций. Проблемы взаимодействия с отделами полиции, пути решения и возможности обращения страховых компаний по процессуальным моментам в прокуратуру области, дальнейшее разрешение жалоб — все эти вопросы поднимались участниками совещания. По итогам заседания выработан алгоритм действий страховых организаций при подаче заявлений, при выявлении ими фактов противоправных действий и посягательств на средства страховых компаний.

Владислав Соколов

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Теги: ДТП , коррупция , ОСАГО , полис , прокуратура , страховка , страховые компании

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