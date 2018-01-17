В Тюмени встреча двух мужчин закончилась проникающим ножевым ранением

фото УМВД по Тюменской области

Неработающему жителю Тюмени 1980 г.р. предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Тюмени поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи, о том, что к ним доставлен мужчина с ножевым ранением в область груди. На место, где было совершено преступление, была направлена следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, задержанный тюменец рассказал, что потерпевший направлялся к нему в гости. Но по дороге на него напал неизвестный, нанеся ножевые ранения. Все же тот сумел самостоятельно добраться до квартиры товарища, потерпевший, якобы, потерял сознание, а хозяин квартиры незамедлительно вызвал медицинскую помощь. Полицейские доставили хозяина квартиры в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Провели осмотр указанного места нападения, попытались найти возможных свидетелей, однако, в ходе следственных действий выяснилось, что историю о нападении на своего товарища неизвестным на улице, злоумышленник выдумал.

Как установили полицейские, мужчины совместно распивали спиртные напитки в квартире у подозреваемого, между ними произошел конфликт, в ходе которого последний нанес проникающее ножевое ранение в грудь знакомого, в результате чего причинив ему повреждение внутренних органов.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.