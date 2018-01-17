На Ямале двое безработных избили мужчину и пытались похитить его автомобиль

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В Пуровском районе Ямала задержаны местные жители, пытавшиеся похитить у мужчины автомобиль ВАЗ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, ночью 14 января в дежурную часть ОМВД России поступил звонок от местной жительницы о том, что неизвестные избили ее брата и пытаются похитить принадлежащий ему автомобиль. Прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленников и доставил в отдел для дальнейшего разбирательства.

Полицейские установили, что разбой совершили безработные местные жители 1980 и 1984 годов рождения. По предварительному сговору они избили 27-летнего пострадавшего и удерживали его в одной из квартир города. Преступники угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет, похитили у него деньги и требовали отдать им автомобиль, припаркованный у дома. Под предлогом поиска документов на машину мужчине удалось освободиться из чужой квартиры и сообщить родственнице о случившемся.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые, один из которых ранее судимый, задержаны.