up

17.01.2018 среда

USD 56,3878

EUR 69,0243

В Тюмени -22..-24 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

От горожан ждут работы на конкурс рисунков аниме

11:54 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
purmix.ru

Первый городской конкурс рисунков аниме "АниМания" состоится в Тюмени на базе Центра культуры и творчества "Тюмень".

Победители творческого конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками. Предоставить свою работу можно в одной из номинаций, среди которых черно-белая графика, живопись (в цвете), компьютерная графика, манга и енкома (четырехкадровые комиксы).

Заявки на участие в конкурсе направляются на адрес электронной почты конкурса orfei-mms@yandex.ru до 29 января 2018 года. Сами конкурсные работы должны быть предоставлены организаторам не позднее 2 февраля по адресу ул. 70 лет Октября 5в.

Все работы участников будут размещены на официальной странице ДК "Орфей" в контакте - https://vk.com/mauk_dk_orfey не позднее 5 февраля 2018 года, для участия в интернет-голосовании, которое завершится 8 февраля 2018 года в 11 часов. Награждение победителей состоится 10 февраля 2018 года в 13 часов.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: конкурс

Последние новости

13:43 Семнадцатилетний Никита Назаров выиграл Кубок Тюменской области по рыболовному спорту
13:32 Роспотребнадзор о новых денежных купюрах расскажет по горячей линии
13:21 В Тюмени обустроят четыре купели к Крещению Фото
13:10 Медики скорой помощи будут дежурить на Туре во время крещенских купаний
13:00 В Тюменской области назвали основные виды преступлений в сфере ОСАГО
12:49 Жители активно включились в проект #СоздайУват
12:38 В Тюменской области определили лучшие турмаршруты Фото
12:27 Тюменский "Рубин" ждут на питерском мобильном льду в Кургане Фото
12:16 В Тобольске разыскивают пропавшего мужчину
12:05 Билеты на спектакли в Тюмени можно получить бесплатно
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Семь внутренних направлений добавил в маршрутную сеть аэропорт Рощино

Программа капремонта в Тюменской области набрала темп

Владимир Якушев распорядился помочь двум семьям достроить дома

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Тюменская область вошла в Топ-30 лучших регионов по уровню инновационного развития

Лучший магазин выберут в Тобольском районе

Минтруд: в регионы перечислены средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка

Общество

Роспотребнадзор о новых денежных купюрах расскажет по горячей линии

В Тюмени обустроят четыре купели к Крещению

Медики скорой помощи будут дежурить на Туре во время крещенских купаний

Спорт

Семнадцатилетний Никита Назаров выиграл Кубок Тюменской области по рыболовному спорту

Тюменский "Рубин" ждут на питерском мобильном льду в Кургане

Ориентировщики выйдут на старт чемпионата УФО

Происшествия

В Увате полицейские пресекли незаконную ловлю осетра

В Тюмени встреча двух мужчин закончилась проникающим ножевым ранением

На Ямале двое безработных избили мужчину и пытались похитить его автомобиль
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+