От горожан ждут работы на конкурс рисунков аниме

purmix.ru

Первый городской конкурс рисунков аниме "АниМания" состоится в Тюмени на базе Центра культуры и творчества "Тюмень".

Победители творческого конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками. Предоставить свою работу можно в одной из номинаций, среди которых черно-белая графика, живопись (в цвете), компьютерная графика, манга и енкома (четырехкадровые комиксы).

Заявки на участие в конкурсе направляются на адрес электронной почты конкурса orfei-mms@yandex.ru до 29 января 2018 года. Сами конкурсные работы должны быть предоставлены организаторам не позднее 2 февраля по адресу ул. 70 лет Октября 5в.

Все работы участников будут размещены на официальной странице ДК "Орфей" в контакте - https://vk.com/mauk_dk_orfey не позднее 5 февраля 2018 года, для участия в интернет-голосовании, которое завершится 8 февраля 2018 года в 11 часов. Награждение победителей состоится 10 февраля 2018 года в 13 часов.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.