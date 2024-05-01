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В Тюменской области продолжаются противопаводковые работы

Общество, 09:45 11 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Противопаводковые работы продолжаются в трёх населенных пунктах Заводоуковского городского округа, проводится доукрепление земляных валов. Об этом сообщила глава муниципалитета Светлана Касенова.

Участок дороги от Суерки до Старой Шадрины в Упоровском районе остается под водой, проезд транспорта организован по лесной дороге. По дороге от д. Шашова до границы с Заводоуковским городским округом введены ограничения для большегрузов.

Свыше 40 единиц техники и порядка 50 работников задействовано в укреплении гидросооружений в Викуловском районе. В работах участвуют спасатели, а также добровольцы и местные жители.

В д. Новоуфимская Аромашевского района восстановлено движение транспорта по низководному мосту. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Игорь Власов.

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