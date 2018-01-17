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Билеты на спектакли в Тюмени можно получить бесплатно

12:05 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
kto72.ru

Розыгрыш билетов на культурные мероприятия Тюмени запустил проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Итоги подведут 19 января 2018 года.

Популярный паблик предлагает тюменцам бесплатно попасть на спектакли, которые пройдут в драматическом театре и Театре кукол, среди них пьесы "Академия смеха" и "Мольер" и спектакли "Три поросенка" и "Зайкина избушка" (замена спектакля "Бобик в гостях у Барбоски", в связи с болезнью актера).

По условиям конкурса необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" и сделать репост записи о розыгрыше.

Трагикомедию "Мольер" покажут на сцене Тюменского драмтеатра 19 января. Это трагическая, но одновременно веселая и трогательная история последних лет жизни Великого французского актера и драматурга Жана Батиста Мольера и его непростых взаимоотношений с "королем-солнце" Людовиком XIV, история любви и измены, предательства и подлости, верности и преданности.

Показ спектакля "Академия смеха" пройдет 20 января. Это остроумная, ироничная, с неожиданным сюжетным ходом комедия о том, как драматург театральной труппы под названием "Академия смеха" приходит к только что назначенному Цензору при отделе общественной безопасности Токийской полиции, чтобы получить разрешение на постановку новой комедии.

Детский кукольный спектакль "Три поросенка" - это история о трех поросятах Наф-Наф, Нуф-Нуф и Ниф-Ниф, которые столкнутся с самим волком. Показ 20 января в Тюменском театре кукол. А спектакль "Зайкина избушка" 21 января расскажет юным зрителям о том, как лиса хитростью выселила Зайчика из своей избушки.

Напомним, сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" призвано генерировать информацию о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фотоотчеты, отзывы с мероприятий. И, конечно, поучаствовать в различных розыгрышах. 

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Теги: культура , розыгрыш

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