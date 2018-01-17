Фотовыставка о вреде пьянства появится в торговых центрах Тюмени

фото мультицентра "Моя территория"

Фотовыставка "В пьянстве нет героизма" разместится в торгово-развлекательном центре "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1) рядом с гипермаркетом "Ашан" 17 января. Она реализуется в рамках социального проекта "Шанс".

Как сообщают организаторы, фотопроект акцентирует внимание на проблеме регулярного употребления алкоголя подростками. Образы узнаваемых героев из популярных киновселенных демонстрируют всю непривлекательную сторону пьянства. Отметим, что главный посыл работ — направить подрастающее поколение на путь трезвой и здоровой жизни.

"Да, социальная реклама не решает проблемы, но заставляет общественность обратить внимание и изменить свои взгляды. Важно, чтобы подростки не просто знали об алкогольной зависимости, но и понимали суть и воспринимали это явление как проблему. Поэтому через образы супергероев мы решили продемонстрировать и детям, и их родителям негативное влияние алкоголя", — пояснила заместитель руководителя мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Напомним, что в конце минувшего года медианаставники социального проекта "Шанс" выпустили первую партию социальной рекламы — видеоролик "Вы — достойный пример" и фотопроект "В пьянстве нет героизма", призванных бороться с распитием горячительных напитков детьми. В феврале видеоролик покажут в среднеобразовательных учебных заведениях и специализированных центрах Тюмени, а с середины января фотопроект откроется в торговых центрах.

Автор видеоролика "Вы — достойный пример" и фотопроекта "В пьянстве нет героизма" — Шамиль Агаев, сценарист фильма "Счастье — это…" Disney.

Добавим, социальный проект "Шанс" прошел в Тюмени во второй раз. В минувшем году в проекте участвовали 46 детей, которым необходима помощь и поддержка. В команде наставников 40 представителей молодежных сообществ Тюмени — политики, спортсмены, менеджеры, психологи, тренеры и руководители творческих студий.

В ноябре 2017 года "Шанс" победил в конкурсе "Вдали от столиц" от Google — занял первое место в номинации "Спорт", а по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов, который прошел в декабре, получил материальную поддержку в размере 1,6 млн рублей и следующей весной пройдет в третий раз и продлится 8 месяцев.

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