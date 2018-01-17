Роспотребнадзор о новых денежных купюрах расскажет по горячей линии

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Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца открывает федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января.

Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года. Любой отказ продавца принять новые купюры является противозаконным.

Такого рода факты имеют признаки административного правонарушения. Виновные лица могут быть привлечены к штрафу, максимальный размер которого для юридических лиц составляет до 50 тыс. рублей.