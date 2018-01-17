Семнадцатилетний Никита Назаров выиграл Кубок Тюменской области по рыболовному спорту

Семнадцатилетний тюменец Никита Назаров стал абсолютным победителем Кубка Тюменской области по рыболовному спорту. Фото из группы "Федерация рыболовного спорта Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте"

Семнадцатилетний тюменец Никита Назаров стал абсолютным победителем Кубка Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля на мормышку со льда", который прошел на оз. Янтыково близ поселка Янтык.

Юниор рыболовного спорта Никита Назаров является воспитанником неоднократного чемпиона области, кандидата в мастера спорта, члена сборной России Руслана Файзуллина. Самый юный спортсмен состязаний стал обладателем Кубка областного турнира за богатый улов весом 6 кг 546 гр.

Соревнования стали знаменателем для еще одного рыбака. Небывалого окуня весом 420 гр выловил победитель в номинации "Большая рыба" Артем Богорядцев. Радости спортсмена не было предела. В Сети любители зимней рыбалки обсуждают достижение спортсмена.

По словам председателя Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игоря Савиных, для этого водоема улов Артема Богорядцева необычайный.

"Окунь на 420 граммов - редкостный экземпляр для этого водоема в это время года. Честно говоря, было круто, наверное, на Кубке России было спокойнее. Были и мастера спорта, и КМС, а про первые разряды и говорить нечего. В общем, водоем, спортсмены, судьи всероссийской квалификации: все было собрано в одном месте и все отличного качества. Погода преподнесла неласковые условия, ветер, низкие температуры, но это не помешало выйти на лед более 50 участникам", - поделился впечатлениями Игорь Савиных.

В 2018 году излюбленное рыбаками озеро Янтыково собрало на льду шесть регионов. За кубок области боролись омичи, челябинцы, свердловчане, курганцы, югорчане и тюменцы. Состязания собрали 16 команд, по традиции организаторы устроили отдельную зону для любителей.

Два тура по 2,5 часа в условиях сибирской погоды, с перерывом на вкусную шурпу, определили победителей. В командном зачете золотой Кубок Тюменской области уехал в Курган. Серебро взяли тюменские спортсмены, бронзу завоевали челябинцы.

Лина Орлова