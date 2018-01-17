up

17.01.2018 среда

USD 56,3878

EUR 69,0243

В Тюмени -22..-24 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Семнадцатилетний Никита Назаров выиграл Кубок Тюменской области по рыболовному спорту

13:43 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Семнадцатилетний тюменец Никита Назаров стал абсолютным победителем Кубка Тюменской области по рыболовному спорту. Фото из группы "Федерация рыболовного спорта Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте"

Семнадцатилетний тюменец Никита Назаров стал абсолютным победителем Кубка Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля на мормышку со льда", который прошел на оз. Янтыково близ поселка Янтык.

Юниор рыболовного спорта Никита Назаров является воспитанником неоднократного чемпиона области, кандидата в мастера спорта, члена сборной России Руслана Файзуллина. Самый юный спортсмен состязаний стал обладателем Кубка областного турнира за богатый улов весом 6 кг 546 гр.

Соревнования стали знаменателем для еще одного рыбака. Небывалого окуня весом 420 гр выловил победитель в номинации "Большая рыба" Артем Богорядцев. Радости спортсмена не было предела. В Сети любители зимней рыбалки обсуждают достижение спортсмена.

По словам председателя Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игоря Савиных, для этого водоема улов Артема Богорядцева необычайный.

"Окунь на 420 граммов - редкостный экземпляр для этого водоема в это время года. Честно говоря, было круто, наверное, на Кубке России было спокойнее. Были и мастера спорта, и КМС, а про первые разряды и говорить нечего. В общем, водоем, спортсмены, судьи всероссийской квалификации: все было собрано в одном месте и все отличного качества. Погода преподнесла неласковые условия, ветер, низкие температуры, но это не помешало выйти на лед более 50 участникам", - поделился впечатлениями Игорь Савиных.

В 2018 году излюбленное рыбаками озеро Янтыково собрало на льду шесть регионов. За кубок области боролись омичи, челябинцы, свердловчане, курганцы, югорчане и тюменцы. Состязания собрали 16 команд, по традиции организаторы устроили отдельную зону для любителей.

Два тура по 2,5 часа в условиях сибирской погоды, с перерывом на вкусную шурпу, определили победителей. В командном зачете золотой Кубок Тюменской области уехал в Курган. Серебро взяли тюменские спортсмены, бронзу завоевали челябинцы.

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: рыбалка , рыболовство

Последние новости

13:43 Семнадцатилетний Никита Назаров выиграл Кубок Тюменской области по рыболовному спорту
13:32 Роспотребнадзор о новых денежных купюрах расскажет по горячей линии
13:21 В Тюмени обустроят четыре купели к Крещению Фото
13:10 Медики скорой помощи будут дежурить на Туре во время крещенских купаний
13:00 В Тюменской области назвали основные виды преступлений в сфере ОСАГО
12:49 Жители активно включились в проект #СоздайУват
12:38 В Тюменской области определили лучшие турмаршруты Фото
12:27 Тюменский "Рубин" ждут на питерском мобильном льду в Кургане Фото
12:16 В Тобольске разыскивают пропавшего мужчину
12:05 Билеты на спектакли в Тюмени можно получить бесплатно
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Семь внутренних направлений добавил в маршрутную сеть аэропорт Рощино

Программа капремонта в Тюменской области набрала темп

Владимир Якушев распорядился помочь двум семьям достроить дома

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Тюменская область вошла в Топ-30 лучших регионов по уровню инновационного развития

Лучший магазин выберут в Тобольском районе

Минтруд: в регионы перечислены средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка

Общество

Роспотребнадзор о новых денежных купюрах расскажет по горячей линии

В Тюмени обустроят четыре купели к Крещению

Медики скорой помощи будут дежурить на Туре во время крещенских купаний

Спорт

Семнадцатилетний Никита Назаров выиграл Кубок Тюменской области по рыболовному спорту

Тюменский "Рубин" ждут на питерском мобильном льду в Кургане

Ориентировщики выйдут на старт чемпионата УФО

Происшествия

В Увате полицейские пресекли незаконную ловлю осетра

В Тюмени встреча двух мужчин закончилась проникающим ножевым ранением

На Ямале двое безработных избили мужчину и пытались похитить его автомобиль
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+