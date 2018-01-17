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Медики скорой помощи будут дежурить на Туре во время крещенских купаний

13:10 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Скорая помощь на Крещение. Фото: служба скорой помощи ТО

Бригады скорой помощи будут дежурить у крещенской купели на р. Туре 18 и 19 января. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. 

На дежурство в 1-м Заречном микрорайоне 18 января в 11 часов заступят врач и два фельдшера. Они будут сначала сопровождать участников крестного хода до купели, потом наблюдать за тюменцами, окунающимися в ледяную воду. Работать на реке скорая будет до 24 часов 19 января.

В Тюменском районе к иорданям медики будут выезжать по вызову в режиме "03".

Однако врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров предупреждает: "Если накануне погружения человек почувствовал любое недомогание, в том числе незначительное повышение температуры тела, лучше воздержаться от окунания в холодную воду проруби. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания или обострения хронического заболевания. Купание спровоцирует серьезные осложнения".

Он также высказывает большое сомнение в том, что  на фоне холодового стресса человек может излечиться от болезней. Купание в ледяной воде полезно только для здоровых людей, считает он.

"Для здорового человека эта процедура очень полезная: в момент погружения выделяется большое количество адреналина — все сосуды резко сокращаются, а после выхода спустя непродолжительное время выделяются эндорфины — гормоны счастья", — поясняет Олег Нестеров.

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Теги: крещенские купания , скорая помощь

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