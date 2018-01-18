up

18.01.2018 четверг

USD 56,5925

EUR 69,173

В Тюмени -17..-19 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские школьники блеснули знаниями французского языка

17:00 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: группа "Образование72" vk.com

В Тюмени завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Участники показали хороший уровень подготовки и блестящие знания предмета.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, у участников олимпиады было больше заданий открытого типа и обширная устная часть с аудированием. Тексты заданий были посвящены экологии и спорту.

По итогам интеллектуального состязания победителем стала Арина Кокшарова из гимназии ТюмГУ, второе место у Михаила Габитова из того же образовательного учреждения. Третье место разделили ученица 21 гимназии Тюмени Александра Куцан и ученицы гимназии ТюмГУ Анна Цюняк и Арина Сироткина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: иностранные языки , олимпиада школьников , школьники

Последние новости

19:56 "Афиша Тюмень" расскажет тюменцам о бесплатном досуге
19:28 Дом, пострадавший при пожаре в Тюмени, подлежит восстановлению
19:08 Трасса М5 "Урал" стала самой загруженной по итогам года
18:47 В ТюмГУ пройдет очный тур олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Педагогическое образование"
18:20 Тюменцев просят помочь кошкам, получившим сильное обморожение Фото
18:05 У Тюмени есть все шансы попасть в программу "Орел и решка"
17:54 18 января - события дня
17:43 В Ялуторовском музейном комплексе отметят Татьянин день
17:32 В регионе завершилась эксплуатация системы вызова экстренных служб
17:21 В России введена ответственность за неполноту информации, размещенной в ГИС ЖКХ
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Семь внутренних направлений добавил в маршрутную сеть аэропорт Рощино

Программа капремонта в Тюменской области набрала темп

Владимир Якушев распорядился помочь двум семьям достроить дома

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

В Уватском районе сельхозярмарки будут проходить еженедельно

Минстрой отметил опыт Тюменской области по расселению аварийного жилья

Тюменская область вошла в Топ-30 лучших регионов по уровню инновационного развития

Общество

"Афиша Тюмень" расскажет тюменцам о бесплатном досуге

Дом, пострадавший при пожаре в Тюмени, подлежит восстановлению

Трасса М5 "Урал" стала самой загруженной по итогам года

Спорт

Продолжается набор волонтеров на Кубок мира по биатлону в Тюмени

Формейшн "Вера" откроет Кубок губернатора по танцевальному спорту

Семнадцатилетний Никита Назаров выиграл Кубок Тюменской области по рыболовному спорту

Происшествия

Югорские таможенники задержали партию незадекларированных духов

Шестнадцать человек погибли на тюменском участке железной дороги в 2017 году

В Ноябрьске в вагоне-бытовке нашли два трупа с ножевыми ранениями
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+