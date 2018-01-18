Тюменские школьники блеснули знаниями французского языка

Фото: группа "Образование72" vk.com

В Тюмени завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Участники показали хороший уровень подготовки и блестящие знания предмета.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, у участников олимпиады было больше заданий открытого типа и обширная устная часть с аудированием. Тексты заданий были посвящены экологии и спорту.

По итогам интеллектуального состязания победителем стала Арина Кокшарова из гимназии ТюмГУ, второе место у Михаила Габитова из того же образовательного учреждения. Третье место разделили ученица 21 гимназии Тюмени Александра Куцан и ученицы гимназии ТюмГУ Анна Цюняк и Арина Сироткина.