В Ялуторовском музейном комплексе отметят Татьянин день

фото Ялуторовского музейного комплекса

Квест-игра, посвященная обычаям и традициям празднования дня студента, ожидает посетителей музея "Дом природы" 23-28 января. Организаторы предложат студентам поделиться на команды и выбрать капитанов. Они получат шифровки, которые помогут в поиске инструкций для специального фотозадания.

Как сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса, участникам квеста придется проверить, насколько хорошо они помнят школьную программу, чтобы оказаться в сенсорной комнате, где пройти дальше помогут органы чувств. На завершающем этапе игры ребята познакомятся с историей праздника и узнают, как день студента отмечается в других странах, а еще своими руками изготовят амулет на хорошую учебу.

Брейн-ринг "Битва поколений" пройдет в музее "Дом природы" 25 января. Старшеклассники, студенты и участники старшего поколения могут стать участниками праздника и испытать свои интеллектуальные способности. Игрокам предстоит ответить на вопросы из области естествознания, истории, краеведения. По итогам игры команда победителей получит диплом. После окончания игры запланировано чаепитие.

Музыкально-тематический вечер "Студенчества прекрасная пора" начнется в музее "Торговые ряды" 25 января. В фойе музея посетителей встретит студент прошлого века, который расскажет о памятнике архитектуры XX века, пригласит в экспозицию, где участники вечера познакомятся с историей праздников, создания первых учебных заведений в России, Сибири и Ялуторовске.

На примере скульптуры известного российского скульптора серебряного века Марка Антакольского узнают о судьбе святой Татьяны, обычаях и традициях российского студенчества. Примут участие в конкурсах: "Исписанная бумажка" (на самую необычную и творческую шпаргалку), "Отгадай-ка" (ответят на вопросы с подвохом, проявят свою сообразительность), "Артистический", игре-викторине "Самый умный!".