Продолжается набор волонтеров на Кубок мира по биатлону в Тюмени

Продолжается набор волонтеров на Кубок мира по биатлону в Тюмени/admtyumen.ru

50 человек планирует дополнительно набрать Центр спортивной подготовки для работы на предстоящем этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.

Срок подачи заявки до 14 часов 18 января. Заявки принимаются здесь.

Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, проживание в Тюмени и обязательное присутствие на обучении 20 января.

Всего на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени будут задействованы 200 добровольцев.