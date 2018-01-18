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Продолжается набор волонтеров на Кубок мира по биатлону в Тюмени

17:10 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Продолжается набор волонтеров на Кубок мира по биатлону в Тюмени/admtyumen.ru

50 человек планирует дополнительно набрать Центр спортивной подготовки для работы на предстоящем этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.   

Срок подачи заявки до 14 часов 18 января. Заявки принимаются здесь

Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, проживание в Тюмени и обязательное присутствие на обучении 20 января. 

Всего на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени будут задействованы 200 добровольцев. 

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Теги: добровольцы , Кубок мира по биатлону

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