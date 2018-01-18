Зрители раскупают билеты на Кубок губернатора по танцевальному спорту

Зрители раскупают билеты на Кубок губернатора по танцевальному спорту/Фото ИА "Тюменская линия"

Раскуплено около 40% билетов на турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open Standard & Latin 2018 на Кубок губернатора Тюменской области. Событие пройдет в СК "Центральный" в Тюмени 27 и 28 января.

Стоимость билетов на трибуны варьируется от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Место за VIP-столом в I-й линии от паркета стоит 2,5 тыс. рублей, во II-й линии - 2 тыс. рублей. Гостям предлагают отличный обзор и фуршет. Как отметили в кассах, такие места пользуются большим спросом.

Билеты на турнир можно приобрести в кассах СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) и забронировать по телефону 8(3452)463-468.

27 января будет представлена европейская программа, 28 января латиноамериканская. Вечерняя программа начнется в 19 часов.

Татьяна Ковалева