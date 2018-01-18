Иностранцы строили тюменцу дачу за прописку

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Житель Тюмени 1955 г. р. за строительство дачного дома зарегистрировал в своей квартире 15 иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ. Мужчина знал, что проживать они там не будут.

Сотрудники полиции возбудили в отношении тюменца уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.