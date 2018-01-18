В Тюменской области открыто сорок крещенских купелей

Фото: УМЧС ТО

40 крещенских купелей проверили и приняли в эксплуатацию сотрудники УМЧС по Тюменской области у 18 января.

Так, например, в Уватском и Упоровском районах, а также в Тобольске и его окрестностях спасателями принято по четыре купели. В Тюмени, Ярковском и Исетском районах - по три. В Ишиме и Заводоуковском районе - две.

Как сообщает региональное УМЧС, проверки еще продолжаются. При осмотре купели проводят замеры толщины льда, проверяют наличие ограждений, двух лестничных спусков и короба внутри купели, чтобы человека не унесло течением. Глубина купели не должна превышать 1,2-1,8 м.