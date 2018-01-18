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Полсотни тысяч Тань родом из Тюменской области

13:21 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Почти 50 тысяч Татьян родились на юге Тюменской области за минувшие 100 лет. Фото Татьяны Тихоновой в соцсети "ВКонтакте"

Почти 50 тысяч Татьян родились на юге Тюменской области за минувшие 100 лет.

Как сообщили в управлении загс Тюменской области, с 1918 года именем Татьяна назвали 49 тыс. 675 девочек. При этом в шести случаях маму тоже звали Таней.

Сколько Танюш родились в 1918 году в загсе затруднились ответить: записи очень плохо сохранились. А вот 50 лет назад, в 1968 году, Танечкой своих крошек назвали 676 мам.

Для сравнения: за последние 10 лет (с 2008 по 2017 годы) родились 932 Тани, а за пять (с 2013 по 2017 годы) – 390 Татьян.

Популярность имени у современников угасает, как свидетельствует статистика: в 2016 году 82 мамы назвали свою дочку Танюшей, а в 2017 на свет появилось 54 Таты.

Напомним, ежегодно 25 января в России празднуется Татьянин день. Эта памятная дата, а также день в православном и народном календаре. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в православной церкви 25 января (12 января по старому стилю). После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, "Татьянин день" стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как "День российского студенчества".

Лина Орлова

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Теги: Татьянин день

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