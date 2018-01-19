Семьи с низким доходом могут воспользоваться выплатой из материнского капитала

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Воспользоваться выплатой из материнского капитала могут только те нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Мать новорожденного в отделении ПФР может подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты.

Как сообщает пресс-служба ПФ России по Тюменской области, размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В Тюменской области размер выплаты составляет 10 тыс. 832 рубля, выплата производится до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, затем разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно обратиться в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другое. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства. Пенсионному фонду в течение месяца рассмотрит заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней отводится на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.