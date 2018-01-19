Тюменский суд заблокировал 63 сайта по продаже животных

proctmo.ru

Суд в Тюмени ограничивал доступ к 63 страницам сайтов с информацией о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу и Красную книгу Международного союза охраны природы.

Ресурсы выявили сотрудники Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе мониторинга Интернета.

В объявлениях предлагалось купить белого медведя и гималайских медвежат, а также льва, гиббона и других зверей. Так, стоимость белого медведя начиналась от 1 млн рублей, а гималайского медвежонка – от 300 тыс. рублей. Льва можно было купить по цене от 100 тыс. до 750 тыс. рублей, гиббона – от 400 тыс. до 430 тыс. рублей.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, предусмотрена уголовная и административная ответственность (ст. 258.1 УК РФ и ст. 8.35 КоАП РФ).

Калининский районный суд Тюмени удовлетворил 63 заявления о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению. В настоящее время доступ к указанным ресурсам заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.