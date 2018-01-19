Тюменские футболисты отправились на тренировочный сбор в Сочи

фото: пресс-службы ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" начал активную подготовку к возобновлению первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Команда Владимира Маминова отправилась на учебно-тренировочный сбор в Сочи, сообщает пресс-служба клуба.

Черно-белая дружина будет работать в Сочи с 18 по 26 января. После этого футболисты получат три дня отдыха и вновь соберутся на берегу Черного моря на второй сбор – с 29 января по 6 февраля.

После этого сибирские игроки отправятся на Кипр, где проведут товарищеские игры и примут участие в розыгрыше Кубка ФНЛ.

На сборе в Сочи будут готовиться 22 футболиста. Дублеров среди них нет – Данил Карпов уже прочно вошел в состав основы. Тренерский штаб также дал шанс ряду игроков на просмотре.

Уже точно известно, что трудовые соглашения с "Тюменью" подписали два новичка. Их официальное представление состоится сразу же после регистрации их статуса в Российском футбольном союзе.