Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности

Подготовка мест крещенских купаний (фото: МЧС России)

Более 9 тыс. 500 сотрудников МЧС России обеспечивают безопасность в местах крещенских купаний. Все подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям переведены в режим повышенной готовности 18 и 19 января. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Сегодня мощная группировка сил и средств, общей численностью более 9 тыс. 500 сотрудников МЧС России, а также свыше 3 тысяч единиц техники прикрывают традиционные места крещенского купания. Экстренные службы готовы к обеспечению безопасности. Каждому человеку будет оказываться необходимая помощь и поддержка, для этого подготовлена вся инфраструктура. Дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции", - отметил он, особо подчеркнув, что с 18 по 19 января подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности.

проведено инструкторско-методическое занятие по организации обеспечения безопасности людей во время празднования Крещения фото: МЧС России