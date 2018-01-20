Тюменцы в выходные могут сходить в клуб, посмотреть спектакль и послушать оркестр

фото ИА "Тюменская линия"

Клуб выходного дня откроется для семей в доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) 20 января в 15 часов. В программе: кукольный перформанс, семейный мастер-класс "Кукла своими руками", работа фотозоны "Моя семья".

По информации департамента культуры администрации города, спектакль "Бармалей" начнется в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) 20 января в 11 часов. Сказочная история по одноименному произведению Корнея Чуковского раскроется для маленьких зрителей с новой стороны. В истории родители говорят с детьми на одном языке, вместе отправляются с ними в Африку и спасают доктора Айболита. Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Спектакль "Умная собачка Соня", забавная и трогательная история знакомства умной собачки Сони со "странностями" взрослой жизни, начнется в "Ангажементе" 21 января в 11 часов. Авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки "Шесть блюд из одной курицы" начнется в 14 часов.

Час духовного просвещения "Вечные ценности" начнется в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) 21 января в 12 часов. Участники клуба "Тропинки Родины моей" узнают факты, дающие основание считать икону "Знамение Божией Матери" чудотворной.

Семейная арт-встреча "Музыкальные узоры Рождества" начнется в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) 21 января в 16 часов. Ее участники под волшебные звуки живой музыки смогут окунуться в мир творчества и сказки. Ожившие герои рождественских историй расскажут о чудесах, происходящих на Рождество и святки. Прозвучат обрядовые песни, закружат хороводы, атмосфера доброго праздника наполнит гостеприимный зал теплом и семейным уютом.

Праздничная программа "Крещенский вечер с оркестром" начнется в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) 21 января в 17 часов. В программе вечера прозвучат популярные классические произведения, инструментальные обработки народных мелодий в исполнении Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Беззубова, к совместному пению всех слушателей приглашает солистка Наталья Середа, а подлинные фольклорные мелодии фольклорного ансамбля "Росстань" создадут неповторимую атмосферу праздника Крещения.