Тюменский "Стеклотех" сохраняет объемы производства

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250 миллионов бутылок планирует выпустить завод "Стеклотех" в 2018 году. Об этом рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина.

"Завод стабильно работает и наши результаты считаю хорошими. Вряд ли мы можем рассчитывать на значительное увеличение выпуска стеклотары, ведь со дня открытия производства прошло уже шесть лет и оборудование устаревает. В частности, мы подошли к рубежу, когда двум нашим печам необходим горячий ремонт, который позволяет не останавливать их полностью, а продолжать работать", - отметила она.

В 2018 году на "Стеклотехе" сделают ставку на увеличение ассортимента стеклотары.