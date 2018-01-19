Тюменские работодатели чаще всего отказывают ракам и близнецам

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Каждого шестого горожанина хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака при трудоустройстве на работу. 1% опрошенных рассказали, что вопросы на эту тему потенциальные работодатели задавали им почти на каждом собеседовании.

Такие результаты получили специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру, которые выясняли, как часто у тюменских соискателей интересовались, кто они по гороскопу.

Опрос показал, что 67% тюменцев верят в гороскопы и совместимость знаков зодиака. При этом 39% опрошенных интересуются предсказаниями крайне редко, 37% - время от времени, 11% - читают гороскопы регулярно, а 13% - совсем не читают.

2% опрошенных признались, что им отказывали в приеме на работу из-за неподходящего знака зодиака. Чаще всего работодатели отказывали близнецам и ракам. Впрочем, те отказу радовались, посчитав невозможным сработаться с таким руководством.

41% тюменцев высказались за то, что знаки зодиака не оказывают влияния на взаимоотношения в коллективе. 31% опрошенных заметили, что им работается легче с представителями определенного знака зодиака, в то время как с коллегами других знаков трудовые отношения совсем не складываются. Еще 28% затруднились ответить на вопрос, сообщив, что просто не знают, кто по знаку зодиака их коллеги.

"Обычно HR-специалистам не свойственно делать суждения о кандидатах по его знаку зодиака. Гораздо чаще на это обращают внимания руководители, которые подбирают себе сотрудников в команду. В такой ситуации руководитель может выбрать кандидата-овна только на основании личного комфорта, отодвинув профессиональные качества специалиста на второй план", – прокомментировал руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций Зарплата.ру Иван Чирков.

По данным пресс-службы Зарплата.ру, в опросе приняли участие 1 тыс. 110 жителей Тюмени. Анкетирование прошло с 8 по 18 января 2018 года.