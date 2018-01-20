ГИБДД проверит водителей на трезвость

фото ГИБДД Тюменской области

Тотальная проверка водителей на трезвость пройдет в Центральном административном округе Тюмени 19 января вечером.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД на отдельном участке дороги проверят каждого из проезжающих автомобилистов, у кого будут выявлены признаки алкогольного или наркотического опьянения.

В прошедшие выходные дни, 13-14 января, сотрудники ГИБДД в Тюмени отстранили от управления транспортом 33 нетрезвых водителя. Проведя анализ нарушителей, автоинспекторы составили собирательный портрет тюменца, управлявшего транспортом в выходные дни, на которые пришлось празднование старого Нового года.

Это мужчина в возрасте 25-35 лет, ездит на бюджетной иномарке, представляется безработным, сопротивления при задержании инспекторам не оказывает, но при этом утверждает, что он не ехал, либо ехал не он, показания его проверки с помощью алкотестера составляют от 0,5 до 0,9 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.