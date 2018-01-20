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На Кубок мира по биатлону можно попасть бесплатно

17:47 19 января 2018 | mobile | | print версия для печати

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустило розыгрыш билетов на девятый этап кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта 2018 года в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть подписчиком группы и сделать репост конкурсной записи. Итоги подведут 15 марта 2018 года.

Кубок мира по биатлону пройдет в формате спринтов, гонок-преследований и масс-стартов, в рамках мероприятия подведут итоги биатлонного сезона, назовут победителей общего зачета Кубка мира и вручат главные трофеи – Хрустальные глобусы.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Кроме того, в паблике можно увидеть фотоотчеты и поучаствовать в различных розыгрышах.

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Теги: афиша , биатлон , билеты , розыгрыш

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