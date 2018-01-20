Уралуправтодор предостерегает водителей от поездок на дальние расстояния

Фото: Росавтодор

Автолюбителей просят отказаться от дальних поездок по федеральным трассам. Уралуправтодор опубликовал на официальном сайте обращение, в котором сообщает об аномально низких температурах.

"Для недопущения аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, заторов, перерывов в движении, снижения риска их возникновений и смягчения возможных последствий ФКУ "Уралуправтодор" рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия по возможности исключить поездки на дальние расстояния во время лютых морозов", - сообщается на сайте.

По сообщению Тюменского и Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21 по 26 января 2018 года на юге Тюменской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов Цельсия.

Преобладающая температура воздуха в ночные часы -31-36 ºС. А 22-24 января местами -40-45 ºС.

Телефон дежурно-диспетчерских служб ФКУ "Уралуправтодор" 8-800-200-63-06