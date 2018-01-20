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Следственный комитет нашел пропавшего тюменского подростка

19:21 19 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: tyumen.sledcom.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области совместно с органами УМВД России по Тюменской области установлено местонахождение Тимофея 2005 года рождения, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным установлено, днем 17 января 2018 года подросток вышел из школы, расположенной по ул. Игримской города Тюмени, после чего на связь с родными не выходил, родители школьника обратились в правоохранительные органы. Подросток пояснил, что ушел из-за незначительной ссоры с родителями.

В настоящее время ребенок подробно опрошен об обстоятельствах его исчезновения и передан родителям, с семьей проводится профилактическая работа, кроме того, мальчик пояснил, что в отношении него каких-либо противоправных действий не совершалось.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.      

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Теги: подросток , следственный комитет

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