up

21.01.2018 воскресенье

USD 56,5892

EUR 69,3953

В Тюмени -23..-25 С 5 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Бережливая поликлиника будет в каждом регионе страны

17:03 20 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск)

Проект "Бережливая поликлиника" в ближайшие 3-4 года будет запущен во всех регионах России, об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. "Мы имеем дорожную карту нашей программы, что в течение ближайших 3-4 лет внедрение программы будет завершено. Важно отметить, что та часть, которая касается детских поликлиник, отдельно была поддержана президентом РФ, и были выделены дополнительные ресурсы на поддержку материально-технической базы, на оснащение детских поликлиник, поэтому вот та часть программы, которая посвящена детским поликлиникам, она будет идти приоритетно в этом году и в последующие два года", — сказала Скворцова. 

Госкорпорация "Росатом" совместно с министерством здравоохранения РФ принимает участие в масштабном проекте "Бережливая поликлиника". Он призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в 39 регионах страны. Проект в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. Все это позволяет сберечь время как медицинского персонала, так и пациентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: поликлиника

Последние новости

20:03 Экспресс-курсы по русскому языку для болельщиков ЧМ - 2018 открываются в Польше
19:24 Малотравматичное лечение опухоли печени проводят врачи тюменской ОКБ№1
19:06 Стал известен состав российской сборной по биатлону на чемпионат Европы
18:52 Полузащитник Максим Лаук покинул "Шинник" ради "Тюмени"
18:01 Пациенты тюменских клиник смогут принять участие в выборах
18:00 21 января - события дня
17:24 Тюменские студенты проходят трудовую практику в сочинских отелях
17:03 Бережливая поликлиника будет в каждом регионе страны
16:22 Международная конференция по безопасности дорожного движения пройдет в Тюмени
16:00 Из-за аномальных морозов ситуация на дорогах Ямала остается напряженной
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с праздником

Реконструкция Гилевской рощи и лесопарка Затюменский завершится в 2018 году

Значительную часть мест в новых тюменских детсадах отдадут малышам до трех лет

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Тюменский "Стеклотех" сохраняет объемы производства

Новый детский сад в Тобольске поможет решить проблему с яслями

Водители смогут заправлять автомобили тюменским бензином летом 2018 года

Общество

Малотравматичное лечение опухоли печени проводят врачи тюменской ОКБ№1

Пациенты тюменских клиник смогут принять участие в выборах

21 января - события дня

Спорт

Экспресс-курсы по русскому языку для болельщиков ЧМ - 2018 открываются в Польше

Стал известен состав российской сборной по биатлону на чемпионат Европы

Полузащитник Максим Лаук покинул "Шинник" ради "Тюмени"

Происшествия

В Югре пьяный мужчина случайно задушил пятимесячную девочку

В Ялуторовске сын избил мать поленом

Проверка в букмекерской конторе завершилась полумиллионным штрафом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+