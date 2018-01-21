Бережливая поликлиника будет в каждом регионе страны

Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск)

Проект "Бережливая поликлиника" в ближайшие 3-4 года будет запущен во всех регионах России, об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. "Мы имеем дорожную карту нашей программы, что в течение ближайших 3-4 лет внедрение программы будет завершено. Важно отметить, что та часть, которая касается детских поликлиник, отдельно была поддержана президентом РФ, и были выделены дополнительные ресурсы на поддержку материально-технической базы, на оснащение детских поликлиник, поэтому вот та часть программы, которая посвящена детским поликлиникам, она будет идти приоритетно в этом году и в последующие два года", — сказала Скворцова.

Госкорпорация "Росатом" совместно с министерством здравоохранения РФ принимает участие в масштабном проекте "Бережливая поликлиника". Он призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в 39 регионах страны. Проект в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. Все это позволяет сберечь время как медицинского персонала, так и пациентов.